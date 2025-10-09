Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Автодор» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты саратовского «Автодора» обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» дома обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в четверг в Саратове и завершилась со счетом 76:73 (20:19, 23:18, 20:26, 13:10) в пользу хозяев. В составе «Автодора» 23 очка заработал Терренс Эдвардс, Душа Беслач оформил дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). У «Енисея» 20 очков набрал Доминик Артис.

На счету «Автодора» стало две победы при одном поражении. «Енисей» проиграл все три матча на старте сезона.

В следующей игре «Автодор» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралмашем» 14 октября, «Енисей» в этот же день примет казанский УНИКС.