«Автодор» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Баскетболисты саратовского «Автодора» дома обыграли красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в четверг в Саратове и завершилась со счетом 76:73 (20:19, 23:18, 20:26, 13:10) в пользу хозяев. В составе «Автодора» 23 очка заработал Терренс Эдвардс, Душа Беслач оформил дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). У «Енисея» 20 очков набрал Доминик Артис.
На счету «Автодора» стало две победы при одном поражении. «Енисей» проиграл все три матча на старте сезона.
В следующей игре «Автодор» в гостях встретится с екатеринбургским «Уралмашем» 14 октября, «Енисей» в этот же день примет казанский УНИКС.