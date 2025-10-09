«Автодор» обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в четверг в Саратове и завершилась со счетом 76:73 (20:19, 23:18, 20:26, 13:10) в пользу хозяев. В составе «Автодора» 23 очка заработал Терренс Эдвардс, Душа Беслач оформил дабл-дабл (18 очков + 11 подборов). У «Енисея» 20 очков набрал Доминик Артис.