Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ с разницей в 49 очков

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Петербургский «Зенит» разгромил «Самару» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в среду в Самаре, закончилась со счетом 113:64 (28:26, 34:10, 31:17, 20:11) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Ливай Рэндольф из «Зенита», набравший 31 очко. Его одноклубник Андрей Мартюк оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. В составе хозяев 21 очко записал на свой счет Дмитрий Чебуркин.

«Зенит» с двумя победами в четырех матчах идет на пятом месте в турнирной таблице, «Самара», потерпевшая четвертое поражение с начала сезона, располагается на 11-й позиции.