«Зенит» разгромил «Самару» в Единой лиге ВТБ с разницей в 49 очков

Встреча, которая прошла в среду в Самаре, закончилась со счетом 113:64 (28:26, 34:10, 31:17, 20:11) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Ливай Рэндольф из «Зенита», набравший 31 очко. Его одноклубник Андрей Мартюк оформил дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. В составе хозяев 21 очко записал на свой счет Дмитрий Чебуркин.