Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 86:77 (27:16, 29:19, 12:24, 18:18). Самым результативным игроком матча стал Александр Хоменко (19 очков) из «Нижнего Новгорода». В составе ЦСКА больше всех очков набрали Ливио Жан-Шарль и Антониус Кливленд (по 12 очков).