Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА на своем паркете обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 86:77 (27:16, 29:19, 12:24, 18:18). Самым результативным игроком матча стал Александр Хоменко (19 очков) из «Нижнего Новгорода». В составе ЦСКА больше всех очков набрали Ливио Жан-Шарль и Антониус Кливленд (по 12 очков).

«Нижний Новгород» проиграл третий матч подряд и располагается на девятом месте в турнирной таблице Лиги ВТБ. ЦСКА идет на четвертом месте с тремя победами в четырех встречах.

В следующем матче чемпионата ЦСКА 18 октября на выезде сыграет против красноярского «Енисея», «Нижний Новгород» 24 октября примет петербургский «Зенит».