Баскетболисты «Зенита» обыграли «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев площадки со счетом 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Тимофей Герасимов, набравший 21 очко. У хозяев больше всех очков набрал Ливай Рэндольф (17).