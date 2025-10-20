Баскетболисты «Зенита» обыграли «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев площадки со счетом 91:86 (18:25, 27:17, 29:20, 17:24). Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Тимофей Герасимов, набравший 21 очко. У хозяев больше всех очков набрал Ливай Рэндольф (17).
«Зенит» (три победы, два поражения) занимает пятое место в таблице чемпионата, «Уралмаш» (две победы, три поражения) идет седьмым.
В следующем матче «Зенит» 24 октября на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода», «Уралмаш» днем позднее в гостях встретится с красноярским «Енисеем».