«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 84:64 (22:13, 25:11, 14:19, 23:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс из «Зенита», оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. У «Нижнего Новгорода» по 13 очков набрали Кирилл Попов и Александр Хоменко.