«Зенит» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» одержали разгромную победу над «Нижним Новгородом» в матче Единой лиги ВТБ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 84:64 (22:13, 25:11, 14:19, 23:21) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Алекс Пойтресс из «Зенита», оформивший дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. У «Нижнего Новгорода» по 13 очков набрали Кирилл Попов и Александр Хоменко.

«Зенит» (четыре победы и два поражения) располагается на пятом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» (1−4) занимает девятую строчку.

В следующем матче «Зенит» 29 октября примет пермскую «Парму», днем ранее «Нижний Новгород» сыграет дома с красноярским «Енисеем».