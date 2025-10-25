Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 86:75 (22:19, 21:17, 22:20, 21:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл из ЦСКА, в активе которого 25 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Джален Рэйнольдс (17).