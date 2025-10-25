Ричмонд
Баскетболисты ЦСКА обыграли УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА нанесли УНИКСу первое поражение в сезоне Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Баскетболисты ЦСКА обыграли казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 86:75 (22:19, 21:17, 22:20, 21:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл из ЦСКА, в активе которого 25 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Джален Рэйнольдс (17).

УНИКС прервал серию из шести побед в лиге с начала нового сезона и остается лидером турнирной таблицы. ЦСКА выиграл четвертую встречу чемпионата кряду и располагается на втором месте с пятью победами при одном поражении.

ЦСКА в следующем матче 29 октября примет екатеринбургский «Уралмаш», УНИКС 2 ноября на выезде сыграет против «Нижнего Новгорода».