«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Саратове завершилась со счетом 91:67 (19:18, 25:17, 20:12, 27:20) в пользу гостей, В составе «Автодора» больше всех очков набрал Григорий Вольхин (16), а дабл-дабл оформил Ален Хаджибегович (12 очков, 10 подборов). У «Локомотива» самым результативным стал Антон Квитковских (17).
«Автодор» проиграл четвертый матч кряду и с двумя победами располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Локомотив» выиграл пятый раз в сезоне и с двумя поражениями идет четвертым.