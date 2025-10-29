Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Локомотив-Кубань» обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» обыграли «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на выезде обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 91:67 (19:18, 25:17, 20:12, 27:20) в пользу гостей, В составе «Автодора» больше всех очков набрал Григорий Вольхин (16), а дабл-дабл оформил Ален Хаджибегович (12 очков, 10 подборов). У «Локомотива» самым результативным стал Антон Квитковских (17).

«Автодор» проиграл четвертый матч кряду и с двумя победами располагается на восьмой строчке в турнирной таблице. «Локомотив» выиграл пятый раз в сезоне и с двумя поражениями идет четвертым.