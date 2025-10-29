«Зенит» обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Баскетболисты петербургского «Зенита» на своей площадке обыграли пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счетом 82:79 (24:18, 24:18, 13:22, 21:21). Самыми результативными игроками матча стали Трент Фрэйзер и Андрей Мартюк из «Зенита», а также Брэндан Адамс и Джейлен Адамс. Все четыре игрока набрали по 19 очков.
«Зенит» выиграл четвертый матч подряд в Единой лиге ВТБ и располагается на третьей строчке в турнирной таблице с пятью победами при двух поражениях. «Парма» (5 побед, 3 поражения) прервала победную серию из четырех матчей и идет на шестой позиции.