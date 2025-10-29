Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Уралмаш».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Баскетбольный клуб ЦСКА обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Тайрелл Нельсон из «Уралмаша», в активе которого 20 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Самсон Руженцев (16).

ЦСКА выиграл пятый матч подряд и, одержав шестую победу в семи встречах, располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Уралмаш» с тремя победами идет седьмым.