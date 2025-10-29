ЦСКА одержал пятую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 95:72 (29:20, 24:16, 21:14, 21:22) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Тайрелл Нельсон из «Уралмаша», в активе которого 20 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Самсон Руженцев (16).