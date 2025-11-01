Ричмонд
ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 40 очков в Единой лиге ВТБ

ЦСКА победил «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Баскетбольный ЦСКА нанес крупное поражение краснодарскому «Локомотиву-Кубани» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 104:64 (34:16, 22:16, 23:15, 25:17). Самым результативным в составе победителей стал Мело Тримбл, набравший 18 очков. У «Локомотива-Кубани» по 10 очков набрали Патрик Миллер и Винс Хантер.

ЦСКА одержал семь побед при одном поражении и занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с пятью победами и тремя поражениями идет на шестой позиции.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с «Нижним Новгородом» 5 ноября, «Локомотив-Кубань» примет петербургский «Зенит» 9 ноября.