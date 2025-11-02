Ричмонд
МБА-МАИ обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты МБА-МАИ обыграли «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Московский МБА-МАИ обыграл саратовский «Автодор» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Саратове, закончилась со счетом 80:75 (28:18, 11:16, 17:15, 24:26) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал Максим Барашков из МБА-МАИ, набравший 23 очка. Его партнер по команде Андрей Зубков оформил дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов. В саратовской команде 19 очков набрал Терренс Эдвардс.

МБА-МАИ с шестью победами в восьми матчах идет на третьем месте в турнирной таблице, «Автодор» (две победы, шесть поражений) располагается на девятой позиции.