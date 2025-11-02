Ричмонд
УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл «Нижний Новгород» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба УНИКСа

Встреча, которая прошла в воскресенье в Нижнем Новгороде, закончилась поражением хозяев со счетом 61:84 (18:14, 10:21, 16:21, 17:28). Самым результативным игроком встречи стал Джален Рейнольдс из УНИКСа, набравший 20 очков. Его партнер по команде Маркус Бингэм оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. В нижегородской команде по 15 результативных баллов набрали Айзея Вашингтон и Кирилл Попов.

УНИКС с семью победами в восьми матчах идет на втором месте в турнирной таблице, «Нижний Новгород» (1 победа) располагается на десятой позиции.