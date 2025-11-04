«Уралмаш» обыграл «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Баскетболисты екатеринбургского «Уралмаша» выиграли у «Самары» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 79:72 (23:13, 19:20, 16:16, 21:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал форвард «Самары» Дмитрий Чебуркин, который набрал 25 очков. У «Уралмаша» больше всего баллов заработал Хэйден Далтон (16).
«Самара» проиграла девятый матч подряд, команда занимает последнюю, 11-ю строчку в турнирной таблице. «Уралмаш» с четырьмя победами при четырех поражениях идет седьмым.