«Останется ли Зоран во главе сборной? В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу». Кириленко об отъезде Лукича в Грецию

В понедельник, 3 ноября стало известно, что главный тренер сборной России Зоран Лукич возглавил греческий «Ираклис». В новом сезоне команда вернулась в высший дивизион национального чемпионата и на данный момент занимает предпоследнее место с результатом 1−4. «Зоран давно хотел вернуться к клубной работе, и приоритетом было остаться в России, — отметил “СЭ” агент сербского специалиста Бурган Назиров. — Однако предложений от клубов Единой лиги мы так и не получили, поэтому было решено поработать в другом чемпионате. Контракт с “Ираклисом” подписан до конца сезона. При этом интересы сборной это никак не затронет. С клубом согласовано, что Зоран будет покидать команду во время окон ФИБА».
Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко спокойно воспринял эту новость. При этом будущее Лукича в сборной пока остается под вопросом (контракт 54-летнего серба подписан до конца олимпийского цикла). Об этом Кириленко рассказал «СЭ».
— Как вы лично восприняли новость о подписании нового контракта Лукича с «Ираклисом»?
— Абсолютно в рабочем режиме. Мы договаривались с Зораном, что если у него будет предложение от клубов или даже других сборных, то мы его отпустим. Потому что прекрасно понимаем, что мы не выступаем в официальных турнирах, а тренеру объективно хочется соревновательной динамики, осязаемых целей. О том, что он возглавит греческий «Ираклис», мы узнали вчера из официальных новостей, с Зораном я еще не разговаривал. Могу пожелать ему удачи.
— Как оцениваете саму команду и чемпионат Греции?
— В Греции явно выделяются два гранда — «Олимпиакос» и «Панатинаикос». Еще четыре-пять команд, которые всегда были крепкими середняками, — «Арис», ПАОК, АЕК, «Перистери», тот же «Ираклис». Это команды, которые надо уважать, они всегда могут «покусать» большие клубы. Уверен, что с приходом Зорана команда из Салоников сохранит свои зубы.
— Все говорят, что были договоренности с РФБ о совмещении. Можно узнать детали?
— У нас нет такого: можно совмещать или нельзя. Все случаи индивидуальны. Вообще я не против совмещения. Может быть, в футболе это критично, но не в баскетболе. У нас, возможно, даже полезно тренеру быть в постоянном игровом тонусе.
Останется ли Зоран во главе сборной? В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу. Повторюсь, мы только вчера узнали, что он нашел себе клуб. Сядем обсудим, как нам лучше двигаться дальше. С тренером, который будет освобожден или будет совмещать. В любом случае нам бы хотелось, чтобы у тренера в приоритете была национальная команда. Особенно в нынешнее время. Это уникальный период. Мы не играем в официальных турнирах и делаем акцент на тех ребятах, которые только находятся на подступах к первой сборной. Им надо уделять много внимания, и Зорану теперь тяжело будет это делать. До этого, когда он был только с нами, тренер провел очень много встреч с молодыми ребятами, проводил большой скаутинг. Благодаря этому в последние три года у нас дебютировало большое количество ребят. В том числе тех, кто не имеет постоянной игровой практики в своих клубах. В сборной они получали свои шансы, и кто-то даже раскрылся. Так что Лукич проделал большую работу, которая заслуживает уважения.
— Можно ли надеяться, что Зоран попробует пригласить кого-то из наших игроков к себе в команду? Понимаю, что не говорили еще, но все же.
— Это уже будет зависеть от него. Но в любом случае он хорошо знает наших игроков, в том числе молодых, так как много времени провел в нашем чемпионате. Поэтому не удивлюсь, если это случится.
— Кстати, о молодых. Вы смотрели результаты игр наших парней в NCAA?
— Я внимательно слежу за ребятами — Пановым, Рудовским, Ермаковым, Молофеевым… За Савковым-младшим, Фроловым, Амосовым, которые выступают в Испании. Егор показывает отличную статистику в юношеской команде «Реале». Многие из этих ребят прошли все наши структуры, все первенства России. Кого-то давно ведем, как того же Амосова. У меня большие надежды на это поколение. Возглавляет его Егор Дёмин, который уже получает свои игровые минуты в «Бруклине». Ждем дебюта Влада Голдина в «Майами», который, на мой взгляд, готов к НБА. Виктору Лахину только травма помешала быть выбранным на драфте.
Тимур Ганеев