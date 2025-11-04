«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом

В 2024 году Шаманич вернулся в Европу, играл за хорватскую «Цибону» и испанскую «Басконию». В сезоне-2024/25 хорват провел 21 матч в чемпионате Испании, в среднем набирая 7,5 очка и 2,4 подбора. В Евролиге у него 15 встреч (9,1 очка и 3,2 подбора).