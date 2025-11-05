ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали форварды Антон Астапкович из ЦСКА и Кирилл Попов из «Нижнего Новгорода», набравшие по 15 очков.
ЦСКА одержал восемь побед в девяти матчах Единой лиги ВТБ. Московская команда лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с семью поражениями при одной победе занимает десятую строчку.