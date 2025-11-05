ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали форварды Антон Астапкович из ЦСКА и Кирилл Попов из «Нижнего Новгорода», набравшие по 15 очков.