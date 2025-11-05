Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 95:71 (28:18, 15:13, 25:16, 27:24) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали форварды Антон Астапкович из ЦСКА и Кирилл Попов из «Нижнего Новгорода», набравшие по 15 очков.

ЦСКА одержал восемь побед в девяти матчах Единой лиги ВТБ. Московская команда лидирует в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с семью поражениями при одной победе занимает десятую строчку.