Лукич и сборная России: освобожденный или совместитель?

«Останется ли Лукич во главе сборной? В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу, — продолжил Кириленко. — Мы только из СМИ узнали, что он нашел себе клуб. Сядем обсудим, как нам лучше двигаться дальше. С тренером, который будет освобожден или будет совмещать. В любом случае нам бы хотелось, чтобы у тренера в приоритете была национальная команда. Особенно в нынешнее время. Это уникальный период. Мы не играем в официальных турнирах и делаем акцент на тех ребятах, которые только находятся на подступах к первой сборной. Им надо уделять много внимания, и Зорану теперь тяжело будет это делать. До этого, когда он был только с нами, тренер провел очень много встреч с молодыми ребятами, проводил большой скаутинг. Благодаря этому в последние три года у нас дебютировало большое количество ребят. В том числе тех, кто не имеет постоянной игровой практики в своих клубах. В сборной они получали свои шансы, и кто-то даже раскрылся. Так что Лукич проделал большую работу, которая заслуживает уважения».