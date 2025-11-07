Лукич и сборная России: освобожденный или совместитель?

О контракте Лукича с греческим клубом стало известно 3 ноября. В новом сезоне «Ираклис» вернулся в высший дивизион и на данный момент занимает предпоследнее место с результатом 1−4. После этого назначения 54 летний специалист заявил, что готов совмещать посты, однако у руководства Российской федерации баскетбола (РФБ) пока нет однозначного понимания на этот счет.
До конца сезона
Лукич покинул «Пари НН» в мае 2024 го (после 13 лет работы с одним перерывом). С тех пор его сватали в несколько российских клубов, но до конкретики дело так и не дошло.
«Зоран давно хотел вернуться к клубной работе, и приоритетом было остаться в России, — отметил “СЭ” агент тренера Бурган Назиров. — Однако предложений от клубов Единой лиги мы так и не получили, поэтому было решено поработать в другом чемпионате. Контракт с “Ираклисом” подписан до конца сезона. При этом интересы сборной это никак не затронет. С клубом согласовано, что Зоран будет покидать команду во время окон ФИБА».
Глава РФБ Андрей Кириленко спокойно воспринял эту новость. «Мы договаривались с Зораном, что если у него будет предложение от клубов или даже других сборных, то мы его отпустим, — рассказал Кириленко “СЭ”. — Потому что прекрасно понимаем, что мы не выступаем в официальных турнирах, а тренеру объективно хочется соревновательной динамики, осязаемых целей. О том, что он возглавит греческий “Ираклис”, мы узнали только что из официальных новостей, с Зораном я еще не разговаривал. Могу пожелать ему удачи.
Наши клубы и сборные с начала 2022 года не могут выступать на международных турнирах. В сентябре Лукич в интервью «СЭ» говорил, что нынешняя команда России точно сыграла бы на Евробаскете-2025, не будь отстранения: «То, что я вижу: сборная России достойна чемпионата Европы. Это на сто процентов. Какое место? Не скажу, потому что это будет неправильно».
Есть опыт
При этом будущее Лукича в сборной пока остается под вопросом. Напомним, что контракт Зорана подписан до конца олимпийского цикла.
«Останется ли Лукич во главе сборной? В ближайшее время мы вернемся к этому вопросу, — продолжил Кириленко. — Мы только из СМИ узнали, что он нашел себе клуб. Сядем обсудим, как нам лучше двигаться дальше. С тренером, который будет освобожден или будет совмещать. В любом случае нам бы хотелось, чтобы у тренера в приоритете была национальная команда. Особенно в нынешнее время. Это уникальный период. Мы не играем в официальных турнирах и делаем акцент на тех ребятах, которые только находятся на подступах к первой сборной. Им надо уделять много внимания, и Зорану теперь тяжело будет это делать. До этого, когда он был только с нами, тренер провел очень много встреч с молодыми ребятами, проводил большой скаутинг. Благодаря этому в последние три года у нас дебютировало большое количество ребят. В том числе тех, кто не имеет постоянной игровой практики в своих клубах. В сборной они получали свои шансы, и кто-то даже раскрылся. Так что Лукич проделал большую работу, которая заслуживает уважения».
Cам Лукич хотел бы продолжать работу в России.
«Я уже совмещал посты в сборной и “Пари НН”. Поэтому не вижу никаких проблем. Клуб не возражает против совмещения и будет отпускать меня на каждое “окно” ФИБА. Пока я буду в России мой ассистент в “Ираклисе” станет руководить командой. Тут ни я, ни мой новый работодатель, не видим никаких проблем», — подчеркнул в разговоре с «СЭ» сербский специалист.
Также Зоран рассказал, почему решил перебраться в чемпионат Греции. «У руководства клуба из Салоников было большое желание, чтобы я стал тренером их команды. Они четко это обозначили, и мы легко и быстро договорились», — пояснил Лукич.
Напомним, что Зоран занял пост главного тренера сборной России осенью 2021 года, сменив легенду нашего баскетбола Сергея Базаревича, при котором команда стала четвертой на чемпионате Европы-2017 и не сумела пробиться на Олимпиаду в Токио. Под руководством Лукича команда провела три официальных матча в отборе на ЧМ 2023 обыграв Италию, Исландию и Нидерланды. Продолжить отбор в 2022 году наша команда не смогла из-за санкций ФИБА.
Тимур Ганеев