«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 89:80 (28:20, 18:16, 24:30, 19:14). Самым результативным игроком матча стал Патрик Миллер из «Локомотива-Кубани», в активе которого 23 очка. У «Зенита» больше всех очков набрали Трент Фрэйзер и Ливай Рэндольф — по 17.