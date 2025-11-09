«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над санкт-петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 89:80 (28:20, 18:16, 24:30, 19:14). Самым результативным игроком матча стал Патрик Миллер из «Локомотива-Кубани», в активе которого 23 очка. У «Зенита» больше всех очков набрали Трент Фрэйзер и Ливай Рэндольф — по 17.
«Локомотив-Кубань» (6 побед, 3 поражения) обошел «Зенит» (5 побед, 4 поражения) в турнирной таблице Единой лиги ВТБ и располагается на четвертом месте.
В следующем матче «Локомотив-Кубань» примет пермскую «Парму» 12 ноября. В этот же день «Зенит» на домашнем паркете сыграет с московской командой МБА-МАИ.