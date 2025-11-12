Ричмонд
Баскетболист «Нижнего Новгорода» оформил 11-й трипл-дабл в истории Лиги ВТБ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. «Нижний Новгород» в овертайме обыграл на выезде саратовский баскетбольный клуб «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: Соцсети БК "Нижний Новгород"

Встреча в Саратове завершилась после второго овертайма со счетом 106:103 (21:14, 19:24, 18:19, 23:24, 13:13, 12:9) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Айзея Вашингтон (41 очко, 10 подборов, 11 результативных передач). У «Автодора» больше всех очков набрал Малик Ньюмэн (32 очка), также дабл-дабл в активе Алена Хаджибеговича (21 очко, 15 подборов).

Вашингтон оформил 11-й трипл-дабл в истории Единой лиги ВТБ. Ранее этого добавились девять игроков: Коди Миллер-Макинтайр (дважды), Виктор Хряпа, Джереми Шаппелл, Бернард Кинг, Аоран Майлз, Скотт Мачадо, Энтони Хики, Марио Хезонья и Калеб Агада. Также Вашингтон поставил рекорд лиги по количеству бросков с игры (34) и обновил личный рекорд карьеры по результативности (41).

«Нижний Новгород» одержал первую выездную победу над «Автодором» с октября 2022 года.

«Автодор» проиграл седьмую встречу подряд и располагается на десятом месте с восемью поражениями в десяти матчах. «Нижний Новгород» идет на девятом месте с тремя победами за десять игр.

В следующем матче лиги «Нижний Новгород» 18 октября на выезде сыграет против петербургского «Зенита», «Автодор» тремя днями ранее примет пермскую «Парму».