Баскетболист «Нижнего Новгорода» оформил 11-й трипл-дабл в истории Лиги ВТБ

Встреча в Саратове завершилась после второго овертайма со счетом 106:103 (21:14, 19:24, 18:19, 23:24, 13:13, 12:9) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший трипл-дабл Айзея Вашингтон (41 очко, 10 подборов, 11 результативных передач). У «Автодора» больше всех очков набрал Малик Ньюмэн (32 очка), также дабл-дабл в активе Алена Хаджибеговича (21 очко, 15 подборов).