Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы

Ершова избили в одном из развлекательных заведений подмосковного Раменского. ЦСКА 4 ноября сообщил, что 18-летний игрок находится в больнице в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в Москву, 7 ноября спортсмена перевели из реанимации.