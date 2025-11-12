Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы

Баскетболиста «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова, получившего черепно-мозговую травму в результате избиения в подмосковном ночном клубе, выписали из больницы, сообщила пресс-служба клуба.
Спортсмен продолжит восстановление дома.
Ершова избили в одном из развлекательных заведений подмосковного Раменского. ЦСКА 4 ноября сообщил, что 18-летний игрок находится в больнице в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в Москву, 7 ноября спортсмена перевели из реанимации.
Ершов, чей рост составляет 204 см, играет на позиции защитника, в этом сезоне провел девять матчей в молодежном чемпионате.
В мае 2023 года в центре Москвы избили другого игрока ЦСКА Алексей Швед, он больше недели пробыл в больнице с черепно-мозговой травмой.