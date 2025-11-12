Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избитого в ночном клубе баскетболиста ЦСКА выписали из больницы

В начале ноября 18-летний Владимир Ершов попал в больницу в Раменском с черепно-мозговой травмой, позднее его перевели в Москву. Баскетболист продолжит восстановление дома.

Источник: Соцсети

Баскетболиста «ЦСКА-Юниор» Владимира Ершова, получившего черепно-мозговую травму в результате избиения в подмосковном ночном клубе, выписали из больницы, сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмен продолжит восстановление дома.

Ершова избили в одном из развлекательных заведений подмосковного Раменского. ЦСКА 4 ноября сообщил, что 18-летний игрок находится в больнице в тяжелом состоянии. Позднее его перевели в Москву, 7 ноября спортсмена перевели из реанимации.

Ершов, чей рост составляет 204 см, играет на позиции защитника, в этом сезоне провел девять матчей в молодежном чемпионате.

В мае 2023 года в центре Москвы избили другого игрока ЦСКА Алексей Швед, он больше недели пробыл в больнице с черепно-мозговой травмой.