Полиция установила подозреваемого в избиении баскетболиста ЦСКА Ершова

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в полицию обратился мужчина 2007 года рождения, у которого в одном из ночных клубов на улице Воровского произошел конфликт с неизвестным. В результате молодому человеку были причинены телесные повреждения, он был госпитализирован. «Сотрудниками полиции правонарушитель 1999 года рождения установлен, в отношении него следователем следственного управления МУ МВД России “Раменское” возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ», — сказали в пресс-службе.