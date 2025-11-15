«Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в Краснодаре, закончилась со счетом 93:79 (22:21, 23:20, 25:23, 23:15). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Патрик Миллер, набравший 25 очков, также дабл-дабл в активе Антона Квитковских (18 очков, 11 подборов). У гостей 19 очков набрал Максим Личутин.