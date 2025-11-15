Ричмонд
«Локомотив-Кубань» обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал победу над московским клубом МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Краснодаре, закончилась со счетом 93:79 (22:21, 23:20, 25:23, 23:15). Самым результативным игроком матча стал баскетболист хозяев Патрик Миллер, набравший 25 очков, также дабл-дабл в активе Антона Квитковских (18 очков, 11 подборов). У гостей 19 очков набрал Максим Личутин.

«Локомотив-Кубань» (8 побед и 3 поражения) идет на третьем месте в турнирной таблице. МБА-МАИ (6−5) располагается на шестой строчке.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» 18 ноября на выезде сыграет против екатеринбургского «Уралмаша», МБА-МАИ днем позднее примет саратовский «Автодор».