«Парма» обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Перми завершилась со счетом 90:82 (33:19, 31:17, 10:23, 16:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, который набрал 19 очков. В составе УНИКСа Джален Рэйнольдс записал на свой счет 17 очков.
«Парма» с семью победами при пяти поражениях занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС, проиграв второй матч в сезоне, продолжает лидировать в чемпионате с 10 выигранными встречами.
В следующем матче «Парма» 4 декабря примет «Нижний Новгород», двумя днями позднее УНИКС сыграет в гостях с саратовским «Автодором».