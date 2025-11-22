Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Парма» обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Пермская «Парма» одержала победу над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Соцсети

Встреча в Перми завершилась со счетом 90:82 (33:19, 31:17, 10:23, 16:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, который набрал 19 очков. В составе УНИКСа Джален Рэйнольдс записал на свой счет 17 очков.

«Парма» с семью победами при пяти поражениях занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. УНИКС, проиграв второй матч в сезоне, продолжает лидировать в чемпионате с 10 выигранными встречами.

В следующем матче «Парма» 4 декабря примет «Нижний Новгород», двумя днями позднее УНИКС сыграет в гостях с саратовским «Автодором».