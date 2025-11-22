«Парма» обыграла УНИКС в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Перми завершилась со счетом 90:82 (33:19, 31:17, 10:23, 16:23) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, который набрал 19 очков. В составе УНИКСа Джален Рэйнольдс записал на свой счет 17 очков.