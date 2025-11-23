«Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 73:72 (16:27, 18:14, 20:12, 19:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кирилл Попов из «Нижнего Новгорода», на счету которого 20 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Хэйден Далтон (16).