Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Уралмаш победил Нижний Новгород в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 73:72 (16:27, 18:14, 20:12, 19:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кирилл Попов из «Нижнего Новгорода», на счету которого 20 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Хэйден Далтон (16).

«Уралмаш» с шестью победами в 12 матчах занимает седьмое место в таблице, «Нижний Новгород» выиграл три матча и располагается на девятой строчке.