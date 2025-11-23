«Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Екатеринбургский баскетбольный клуб «Уралмаш» обыграл «Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 73:72 (16:27, 18:14, 20:12, 19:19) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал Кирилл Попов из «Нижнего Новгорода», на счету которого 20 очков. В составе победителей больше всех очков набрал Хэйден Далтон (16).
«Уралмаш» с шестью победами в 12 матчах занимает седьмое место в таблице, «Нижний Новгород» выиграл три матча и располагается на девятой строчке.