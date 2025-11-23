ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским «Зенитом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась со счетом 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 25 очков. У «Зенита» Георгий Жбанов записал на свой счет 21 результативный балл.
ЦСКА, одержав десятую победу в сезоне при двух поражениях, занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Зенит» с пятью поражениями в 12 матчах располагается на четвертой строчке.
В следующем матче петербургская команда 7 декабря сыграет в гостях с екатеринбургским «Уралмашем», двумя днями ранее ЦСКА на выезде встретится с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань».