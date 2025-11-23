ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Москве завершилась со счетом 93:88 (17:31, 25:18, 27:21, 24:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр, который набрал 25 очков. У «Зенита» Георгий Жбанов записал на свой счет 21 результативный балл.