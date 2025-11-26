«Американец нас сильно подвел». «Автодор» расторг контракт с Хэмилтоном

«Хэмилтон в своем лучшем состоянии — игрок очень высокого уровня, именно поэтому мы и подписали с ним контракт. Рассчитывали, что Алекс станет одним из лидеров “Автодора” и поведет команду за собой. К сожалению, американец нас сильно подвел. Он приехал не готовым, без желания играть и приносить пользу клубу. “Химии” между разыгрывающим и командой не сложилось. По этим причинам мы приняли решение расстаться», — сказал Родионов.