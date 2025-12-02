«Локомотив-Кубань» подписал американского форварда Мура

31-летний баскетболист в текущем сезоне выступал за турецкую «Каршияку», став в команде вторым по результативности по итогам шести матчей (11 очков в среднем).
Ранее Мур также выступал за португальский «Спортинг», бельгийский «Антверп Джайентс», шведский «Бурос» и другие клубы.
«Майк Мур — атлетичный игрок на позицию 3−4 номеров, обладающий стабильным броском как со средней, так и с дальней дистанции. Такой игрок нам нужен для улучшения качества ротации и усиления работы на щитах. Рассчитываем на Майка уже в ближайших матчах», — отметил вице-президент БК «Локомотив-Кубань» Алексей Пегушин.