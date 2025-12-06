Ричмонд
УНИКС обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС на выезде обыграл «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БК "УНИКС"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Казанский УНИКС на выезде одержал победу над саратовским «Автодором» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча в Саратове завершилась со счетом 74:58 (21:15, 22:17, 18:8, 13:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Маркус Бингэм, набравший 17 очков. У «Автодора» 14 баллов набрал Ален Хаджибегович.

УНИКС (11 побед и 2 поражения) лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. «Автодор» (2−12) идет на предпоследнем, 10-м месте.

В следующем матче УНИКС 10 декабря на выезде сыграет с «Нижним Новгородом», а «Автодор» в тот же день в Москве встретится с МБА-МАИ.