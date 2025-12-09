«Раньше много смотрел НБА, сейчас переключился на Евролигу». Интервью Сергея Карасева

— Есть такой момент. Плюс всегда приятно было выступать на Балканах. Тут всегда приходит много зрителей, которые мощно поддерживают свою команду. Да, и встретиться с иностранным соперником, которого не особо знаешь, — большая роскошь в наше время. Когда играешь по четыре круга с одними и теми же коллективами, а потом еще вы встречаетесь в плей-офф… Бывает, играем друг с другом по 7−10 официальных матчей за сезон. Это приедается. Так что очень здорово, что у нас появился такой турнир. Да, логистика до Баня-Лука не очень простая, но что делать (от Белграда дорога на автомобиле/автобусе занимает около шести часов. — Прим. Т. Г.).