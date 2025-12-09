«Раньше много смотрел НБА, сейчас переключился на Евролигу». Интервью Сергея Карасева

Один из самых ярких игроков своего поколения Сергей Карасев тяжело входит в новый сезон. В полуфинале Суперкубка Единой лиги ВТБ в Белграде капитан «Зенита» получил повреждение стопы и пропустил много матчей на старте. Сейчас Карасев постепенно набирает форму, а сине-бело-голубые с его возвращением постепенно возвращаются на победный путь. «CЭ» удалось поговорить с Сергеем после успеха петербургской команды над «Игокеей» (83:80) в рамках Winline Basket Cup.
Будем ли мы бороться за чемпионство? На тренировках все выглядит симпатично
— Играть при полных трибунах за границей — подзабытые чувства?
— Есть такой момент. Плюс всегда приятно было выступать на Балканах. Тут всегда приходит много зрителей, которые мощно поддерживают свою команду. Да, и встретиться с иностранным соперником, которого не особо знаешь, — большая роскошь в наше время. Когда играешь по четыре круга с одними и теми же коллективами, а потом еще вы встречаетесь в плей-офф… Бывает, играем друг с другом по 7−10 официальных матчей за сезон. Это приедается. Так что очень здорово, что у нас появился такой турнир. Да, логистика до Баня-Лука не очень простая, но что делать (от Белграда дорога на автомобиле/автобусе занимает около шести часов. — Прим. Т. Г.).
— В целом в этом году очень плотный календарь. Суперкубок, чемпионат, внутрисезонный кубок…
— Сейчас был небольшой перерыв, связанный с матчами сборных. А дальше у нас сразу же начинается период, когда мы играем каждые три дня. Плюс перелеты-переезды. Тяжело, но, как все спортсмены говорят, лучше играть, чем тренироваться.
— По ходу сезона вас пополнили два звездных новичка с опытом игры в НБА: Лука Шаманич и Ноа Вонле. Какие первые впечатления от их игры?
— Сильные ребята. Понятно, что им еще надо вливаться, понимать наши комбинации, особенно защитные схемы. Но уверен, что на дистанции они нам помогут. Это сто процентов, а мы по возможности поможем им как можно быстрее адаптироваться в коллективе, в новом чемпионате.
— В декабре «Зенит» находится в непривычном для себя статусе. Команда идет вне топ-3, потерпела уже пять поражений. Дело в большой ротации состава по сравнению с прошлым сезоном, обилии травм на старте?
— В первую очередь дело в травмах. Потеряли Алекса Пойтресса до конца сезона. В какой-то момент играли без четырех-шести игроков ростера. С ЦСКА проиграли один матч баззером, второй — в напряженной концовке, с «Енисеем» в Красноярске было обидное поражение. Сейчас ситуация с повреждениями налаживается. В лазарете остался только Андре Роберсон. Желаю ему скорейшего выздоровления, и чтобы мы начали тренироваться полным составом.
— У этой команды есть потенциал бороться за чемпионство?
— Конечно. На тренировках все выглядит довольно симпатично. Будем продолжать работать дальше. Еще не прошло даже полсезона. Есть над чем работать и в какую сторону прогрессировать.
— Тренер Александр Секулич сильно отличается от Чави Паскуаля?
— Разные специалисты. У Чави свои сильные стороны, у Александра — свои. Понятно, что мне и другим ребятам, кто провел с Паскуалем много лет, теперь надо перестраиваться. Но уже достаточно времени прошло, мы все профессионалы, — должны адаптироваться к новым требованиям. Это спорт, это жизнь. Тренеры и игроки меняются, это нормальный процесс.
— Поздравили Паскуаля с назначением в «Барселону»?
— Да, сразу написал ему. Рад за Чави, за Иньяго [Зорсано, бывший ассистент «Зенита»]. Мы остались с ними в хороших отношениях, частенько переписываемся.
Видеть Шведа в форме УНИКСа — непривычно
— Настроены в этом сезоне больше брать на себя в атаке? Болельщики хорошо помнят ваши перформансы, когда вы набирали по 30 очков.
— Всегда был командным игроком. Победа в каждом конкретном матче для меня на первом месте, а только потом личная статистика. Да, в «Триумфе» и в «Зените» после возвращения из НБА я мог спокойно брать на себя 15 бросков за матч. Сложных бросков, на которые не каждый решится. Сейчас ситуация иная. То, что мне дают, я буду брать. Особенно когда полностью восстановлюсь от травмы, приду в боевые кондиции.
Плюс у тренера Секулича все в первую очередь строится от защиты. Фокус на защите, а в атаке есть такие ребята, как Нено [Димитриевич] и Трент [Фрейзер], которые способны и сами завершить, и находить партнеров отличными передачами.
— В декабре «Зенит» ждут матчи с «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Важно победить в этих встречах?
— Очень важно, ведь у нас пока еще ни одной победы над прямыми конкурентами в этом сезоне. Уже хочется почувствовать этот вкус успеха в принципиальных играх. Будем прикладывать все усилия, и самое важное, — чтобы не было никаких травм.
— Играть против Алексея Шведа будет необычно?
— Конечно. Даже когда он был в «Зените», то многим людям было непривычно смотреть на это. А в УНИКСе и подавно. Я очень рад, что он вернулся в Единую лигу, продолжает радовать любителей баскетбола своей игрой. Думаю, Леха еще минимум пару лет может играть на высоком уровне.
Дёмин попал в хорошее место
— Что скажете про первые матчи Егора Дёмина в НБА?
— Он попал в очень хорошее место. В «Бруклине» много молодых игроков, всем дают шансы. Егора выпускают в стартовой пятерке, значит, рассчитывают на своего проспекта (все-таки выбрали его под восьмым номером драфта). Однозначно надо пользоваться этим и показывать все свое мастерство. При этом важно понимать, что график игры чрезвычайно тяжелый, времени на восстановление почти нет. Поэтому первый год будет очень тяжелым во всех смыслах.
— Вы играли за «Бруклин» два сезона (2014/15, 2015/16). Егор советовался с вами после выбора на драфте?
— Нет. С Егором не знаком, нигде не пересекались.
— Часто смотрите матчи «Бруклина», других клубов НБА?
— В основном хайлайты. Раньше много смотрел НБА. Сейчас только если в субботу или воскресенье, когда у них выпадают матчи на вечер по нашему времени. Там баскетбол, конечно, сильно отличается от того, во что мы играем в Европе. И как будто бы с каждым годом эта пропасть увеличивается. Поэтому гораздо больше смотрю Евролигу.
— За какими командами пристальнее всего следите?
— Не пропускаю матчей «Барселоны». Но в турнире очень много интересных команд. Тот же «Хапоэль» очень прилично смотрится. Стараюсь не пропускать игры «Панатинаикоса», «Фенербахче», «Олимпиакоса». Особенно когда эти клубы играют с другими грандами.
Тимур Ганеев