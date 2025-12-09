Ричмонд
Двух российских баскетболистов дисквалифицировали за ставки

Сергей Жульков и Иван Мохнарылов из брянской «Десны» не смогут играть в соревнованиях под эгидой РФБ до 8 декабря 2027 года.

Источник: БЕЛТА

Два баскетболиста брянской «Десны» из Высшей лиги дисквалифицированы на два года за ставки в букмекерских конторах и тотализаторах. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Наказания получили центровой Сергей Жульков и форвард Иван Мохнарылов.

РФБ сообщила, что ставки пари были сделаны на матчи Кубка России, где «Десна» участвовала в отборе — одна победа и два поражения. В этих матчах Жульков в среднем набирал по 10 очков, Мохнарылов — по три.

Жульков и Мохнарылов не смогут участвовать ни в одном соревновании, проводимом под эгидой РФБ, до 8 декабря 2027 года.

В регулярном чемпионате «Фонбет» — Высшей лиги «Десна» занимает второе место, выиграв 12 встреч из 14. Жульков в 13 играх в среднем набирал 10,5 очка и делал 7,3 подбора, Мохнарылов в играх 10 матчей в среднем набирал 4,9 очка.