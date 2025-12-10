Дабл-дабл Мартюка помог «Зениту» разгромить «Самару»

Встреча, которая прошла в среду в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счетом 95:56 (21:8, 19:17, 29:13, 26:18). Самым результативным игроком матча стал Никита Михайловский из «Самары», набравший 14 очков. В составе «Зенита» по 13 очков набрали Ненад Димитриевич и Андрей Мартюк, который также сделал 15 подборов.
Петербургская команда с 9 победами в 14 матчах идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Самара», не одержавшая ни одной победы со старта сезона располагается на последней, 11-й позиции.
В другом матче московский МБА-МАИ на своей площадке обыграл саратовский «Автодор» со счетом 95:90.