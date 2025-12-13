Баскетболисты ЦСКА разгромили «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА выиграл четвертый матч кряду и вышел в лидеры турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 13 побед и два поражения. «Самара» продлила серию поражений с начала до 14 игр чемпионата и замыкает таблицу.