Баскетболисты ЦСКА разгромили «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Московский ЦСКА разгромил «Самару» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 113:60 (31:19, 27:4, 38:22, 17:15). Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл (24 очка). У «Самары» самым результативным стал Андрей Саврасов (14).

ЦСКА выиграл четвертый матч кряду и вышел в лидеры турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 13 побед и два поражения. «Самара» продлила серию поражений с начала до 14 игр чемпионата и замыкает таблицу.

В следующем матче ЦСКА 17 декабря на выезде сыграет против екатеринбургского «Уралмаша», «Самара» в этот же день примет красноярский «Енисей».