«Зенит» победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в субботу в Санкт-Петербурге, закончилась победой хозяев со счетом 105:81 (31:30, 26:12, 23:18, 25:21). В составе «Зенита» больше всех очков набрал Ливай Рэндольф (16), у «Енисея» самым результативным игроком стал Данило Тасич (20).
Петербургская команда с 10 победами в 15 матчах идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Енисей» (5 побед в 14 играх) располагается на восьмой позиции.