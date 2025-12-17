УНИКС обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 83:66 (31:11, 16:16, 18:17, 18:22). Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСа Джален Рэйнольдс (20 очков), также дабл-дабл в активе Маркуса Бингэма (13 очков, 10 подборов). У МБА-МАИ больше всех очков набрали Александр Платунов и Павел Савков (по 11).