«Зенит» взял реванш у «Локо». Команда Секулича вышла на третье место

«Зенит» в этом сезоне столкнулся с эпидемией травм, проиграв ряд матчей прямым конкурентам. Постепенно ключевые баскетболисты вернулись в строй, и вот уже сине-бело-голубые начинают демонстрировать чемпионские амбиции. Крупная победа над «Локомотивом-Кубань» должна дать Питеру заряд уверенности перед битвой с УНИКСом в субботу, 20 декабря. Баскетболисты «Локо» же уступили в третьем матче подряд. Пока Антону Юдину тяжело интегрировать новичков в состав команды.
Шоковая половина
Чуть больше недели назад капитан «Зенита» Сергей Карасев в интервью «СЭ» рассуждал о важности предстоящих матчей с «Локомотивом-Кубань»: «У нас пока еще ни одной победы над прямыми конкурентами в этом сезоне. Уже хочется почувствовать этот вкус успеха в принципиальных матчах. Будем прикладывать все усилия, и самое важное — чтобы не было никаких травм».
К домашней встрече с «Локо» сине-бело-голубые подошли на серии из четырех побед, включая непростой успех в выездном матче с «Икогеа» во внутрисезонном Кубке. Краснодарцы же перед поединком в Петербурге уступили дома ЦСКА (с тем самым попаданием Ливио Жан-Шарля за 0,6 секунды до конца) и на выезде «Парме».
«С момента нашей предыдущей встречи состав “Зенита” пополнили два игрока передней линии, вернулись после травм Димитриевич и Жбанов, так что, конечно, это будет совсем другой расклад по сравнению с тем, что было в Краснодаре в начале ноября (тогда железнодорожники одержали победу со счетом 89:80), — подчеркнул главный тренер “Локо” Антон Юдин. — Наш соперник очень силен в нападении, они лидируют в чемпионате по проценту трехочковых бросков. Поэтому нам надо быть очень внимательными с их снайперами. И, естественно, с их первыми номерами — и Димитриевич, и Фрейзер способны как набирать очки сами, так и создавать моменты для своей команды».
Слова наставника краснодарцев выглядели абсолютно логичными, но его подопечные как будто его не услышали. Первая половина прошла под диктовку хозяев, которые делали на паркете все что хотели. После первой половины сразу у четырех баскетболистов «Зенита» было 10+ очков. Речь про Андрея Мартюка, Ненада Димитриевича и Луки Шаманича. Последний, кстати, реализовал 7/7 — с игры. Гости же атаковали с очень слабым процентом — ушли на перерыв, уступая «минус 22».
Следующие соперники
В начале второй половины Димитриевич оформил дабл-дабл, а Андрей Мартюк продолжал набирать легкие очки из-под кольца (ох как «Локо» не хватает Кирилла Елатонцева). Сохранить лицо «Локомотиву» помогли Всеволод Ищенко и Антон Квитковский. Защитник успевал буквально везде, а форвард оформил мощный постер на Мартюке, но его команду это не взбодрило.
В середине заключительной десятиминутки после стараний Фрейзера, набравшего 12 очков за четверть, «Зенит» повел «+30» (реализация трехочковых составила 48 процентов). Петербургский клуб мог наращивать преимущество, но Александр Секулич решил поберечь лидеров перед важным выездом в Казань. Димитриевич впервые сыграет против своего бывшего клуба в столице Татарстана, а сине-бело-голубые постараются взять реванш и у УНИКСа. Напомним, что команда Велимира Перасовича дважды разгромила петербургский клуб на старте сезона. Оба раза в Северной столице.
«Локо» же надо реабилитироваться в выездном матче с «Пари НН» (21 декабря) и очередном домашнем матче с ЦСКА (25 декабря) в рамках внутрисезонного Кубка. Времени на расстройство просто нет.
Тимур Ганеев