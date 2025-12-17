«Зенит» взял реванш у «Локо». Команда Секулича вышла на третье место

«С момента нашей предыдущей встречи состав “Зенита” пополнили два игрока передней линии, вернулись после травм Димитриевич и Жбанов, так что, конечно, это будет совсем другой расклад по сравнению с тем, что было в Краснодаре в начале ноября (тогда железнодорожники одержали победу со счетом 89:80), — подчеркнул главный тренер “Локо” Антон Юдин. — Наш соперник очень силен в нападении, они лидируют в чемпионате по проценту трехочковых бросков. Поэтому нам надо быть очень внимательными с их снайперами. И, естественно, с их первыми номерами — и Димитриевич, и Фрейзер способны как набирать очки сами, так и создавать моменты для своей команды».