УНИКС обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: БК "УНИКС"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Казанский УНИКС обыграл петербургский «Зенит» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в субботу в Казани, завершилась победой хозяев площадки со счетом 88:75 (23:14, 23:34, 19:12, 23:15). Самым результативным игроком встречи стал Дишон Пьер из УНИКСа, в активе которого 24 очка. Его партнер по команде Маркус Бингэм оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. В составе гостей больше всех очков набрал Лука Шаманич — 20.

УНИКС продлил победную серию до четырех матчей и с 14 выигранными матчами идет на втором месте в таблице. Прервавший четырехматчевую серию побед «Зенит» с 11 победами располагается на третьей позиции.