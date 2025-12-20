УНИКС обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в субботу в Казани, завершилась победой хозяев площадки со счетом 88:75 (23:14, 23:34, 19:12, 23:15). Самым результативным игроком встречи стал Дишон Пьер из УНИКСа, в активе которого 24 очка. Его партнер по команде Маркус Бингэм оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. В составе гостей больше всех очков набрал Лука Шаманич — 20.