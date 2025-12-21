Ричмонд
«Парма» обыграла «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пермская «Парма» в овертайме обыграла екатеринбургский «Уралмаш» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Источник: Пресс-служба БК "Парма"

Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 79:74 (30:18, 13:13, 19:13, 4:22, 13:8). Самым результативным по итогам матча стал игрок «Пармы» Джейлен Адамс, набравший 24 очка. Игрок пермской команды Террелл Картер оформил дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. У «Уралмаша» больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон, на счету которого дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов.

«Парма» (10 побед, 6 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где «Уралмаш» (6 побед, 9 поражений) идет седьмым.

В следующем матче «Парма» примет красноярский «Енисей» 25 декабря. «Уралмаш» днем раньше сыграет с саратовским «Автодором» на паркете соперника.