Кириленко анонсировал сокращение финансирования баскетбола в России: «2026 год будет сложным»

"Из-за сильных изменений в правилах распределения средств, к сожалению, как бы нам ни хотелось, большое количество проектов в 2026 году будет сокращено. Я не стесняюсь об этом говорить: мы обязаны жить по средствам, и если финансирование сокращается, часть проектов будет ограничена.
Это не значит, что мы не будем пытаться сделать все возможное. Конечно, мы будем искать возможности для реализации проектов. Но я также хочу предупредить наши региональные отделения: 2026 год будет сложным с точки зрения распределения средств и возможностей для реализации проектов.
Пока сложно сказать, насколько именно мы будем урезать проекты, так как еще нет четких критериев распределения, например, отчислений от букмекеров. Ждем информации и от Министерства спорта.
Мы действительно живем в непростое время и находимся в спортивной изоляции. Жаловаться здесь как-то странно. Нам может что-то не нравиться, но мы должны адаптироваться к этим условиям", — написал Кириленко в своем телеграм-канале.