Тренер владивостокского «Динамо» матом обругал журналиста после матча

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер матом обругал журналиста во время флэш-интервью после матча Суперлиги, сообщает Telegram-канал «Потеря».

Источник: Пресс-служба БК "Спартак-Приморье"

В понедельник «Динамо» дома обыграло «Барнаул» со счетом 88:87 (21:20, 24:15, 22:26, 21:26) в матче регулярного чемпионата второго по силе дивизиона чемпионата России.

После матча журналист начал свой первый вопрос с замечания, что матч получился зрелищным, на что Сандлер ответил: «И без вас знаем, что зрелищным». За этим тренер продолжил предъявлять журналисту претензии, сопровождая их матом: «Ты что мои слова говоришь? Тебя просят, откуда ты вообще знаешь, благодаря чему». В конце Сандлер спросил у оператора: «Записал? Это прямой эфир?».

В апреле агент футболиста Антона Мухина Антон Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что Сандлер избил спортсмена в общественной бане. У игрока была подтверждена закрытая черепно-мозговая травма, он проходил амбулаторное лечение в больнице во Владивостоке. Мухин написал на Сандлера заявление в полицию.