Баскетбольный ЦСКА сменил владельца

ЦСКА остаётся самым титулованным баскетбольным клубом в истории России: на его счету 29 побед в чемпионатах страны, 13 титулов в Единой лиге ВТБ и восемь титулов на европейской арене — в Евролиге и её предшественнице, Кубке европейских чемпионов.