Баскетбольный ЦСКА сменил владельца

Московский баскетбольный клуб ЦСКА официально сменил владельца, следует из сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Источник: Пресс-служба ПБК ЦСКА

Московский баскетбольный клуб ЦСКА официально сменил владельца, следует из сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). С 19 декабря 2025 года 100-процентным владельцем ООО «Профессиональный баскетбольный клуб ЦСКА» стала автономная некоммерческая организация «Центр развития баскетбола ЦВБП».

Ранее клуб находился в собственности структуры горно-металлургической компании «Норильский никель».

ЦСКА остаётся самым титулованным баскетбольным клубом в истории России: на его счету 29 побед в чемпионатах страны, 13 титулов в Единой лиге ВТБ и восемь титулов на европейской арене — в Евролиге и её предшественнице, Кубке европейских чемпионов.