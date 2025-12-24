«Локомотив-Кубань» подал жалобы на баскетболиста, уехавшего в США

Отмечается, что клуб также подал заявление о применении к спортсмену санкций в комиссию по статусу игроков РФБ и исковое заявление в Национальный центр спортивного арбитража. В «Локомотиве-Кубани» подчеркивают, что сложившаяся ситуация создает «опасную лазейку» для аналогичного нарушения контрактов молодыми спортсменами, что «ставит под удар всю отечественную систему подготовки баскетбольного резерва и финансовую стабильность клубов, академий и спортивных школ».