Алексей Швед останется в УНИКСе до конца сезона

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Дважды MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Алексей Швед останется в казанском баскетбольном клубе УНИКС до конца сезона, заявил главный тренер команды Велимир Перасович.
В начале ноября УНИКС объявил о подписании контракта со Шведом на два месяца. До перехода в казанский клуб россиянин выступал в составе петербургского «Зенита».
«Что касается продления контракта с Алексеем Шведом — да, он остается с нами до конца сезона. Кроме того, нам нужно подписать еще игроков», — сказал Перасович, которого цитирует Telegram-канал УНИКСа.
Шведу 37 лет. На протяжении карьеры он выступал за ЦСКА, «Химки», китайский «Шаньси Лунгс», клубы НБА «Миннесота Тимбервулвз», Филадельфия Севенти Сиксерс«, “Хьюстон Рокетс” и “Нью-Йорк Никс”. В составе сборной России Швед завоевал бронзу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне и чемпионате Европы — 2011.