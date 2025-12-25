«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в четверг в Перми, завершилась со счетом 91:72 (24:19, 15:18, 29:14, 23:21) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал Брэндан Адамс (21 очко). У «Енисея» больше всех очков набрали Егор Рыжов и Данило Тасич (по 15).