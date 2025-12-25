Ричмонд
«Парма» обыграла «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб «Парма» обыграл красноярский «Енисей» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: Соцсети

Встреча, прошедшая в четверг в Перми, завершилась со счетом 91:72 (24:19, 15:18, 29:14, 23:21) в пользу хозяев, в составе которых самым результативным стал Брэндан Адамс (21 очко). У «Енисея» больше всех очков набрали Егор Рыжов и Данило Тасич (по 15).

«Парма» выиграла третий матч кряду и идет на четвертой позиции в таблице, имея в своем активе 11 побед при 6 поражениях. «Енисей» (6−10) располагается на восьмой позиции.

В следующем матче «Парма» 29 декабря примет «Нижний Новгород», «Енисей» днем ранее на выезде встретится с московским ЦСКА.