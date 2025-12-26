«Самара» обыграла «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Ранее «Самара» проиграла все предыдущие 16 матчей в текущем регулярном чемпионате. С учетом прошлого сезона серия поражений самарской команды составила 18 встреч. Свою предыдущую победу «Самара» также одержала в матче против «Нижнего Новгорода» 6 апреля (91:87). Всего в 2025 году самарцы выиграли три матча.