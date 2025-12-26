Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Самара» обыграла «Нижний Новгород» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Самары» одержали первую победу в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

Источник: vtb-league.com

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Баскетбольный клуб «Самара» обыграл «Нижний Новгород» и одержал свою первую победу в текущем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 79:71 (33:20, 14:16, 27:17, 5:18) в пользу гостей. В составе «Самары» самым результативным стал Евгений Минченко (24 очка), а Данила Походяев оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов). У «Нижнего Новгорода» больше всех очков набрал Айзея Вашингтон — 16.

«Самара» установила рекорд нынешнего сезона Единой лиги ВТБ по количеству набранных очков в первой четверти в гостевых матчах.

Ранее «Самара» проиграла все предыдущие 16 матчей в текущем регулярном чемпионате. С учетом прошлого сезона серия поражений самарской команды составила 18 встреч. Свою предыдущую победу «Самара» также одержала в матче против «Нижнего Новгорода» 6 апреля (91:87). Всего в 2025 году самарцы выиграли три матча.

«Самара» по-прежнему замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. «Нижний Новгород» с 4 победами и 13 поражениями располагается на девятой строчке.

«Нижний Новгород» 29 декабря проведет свой последний матч в 2025 году и сыграет в гостях с «Пармой» из Перми. «Самара» 7 января на выезде встретится с красноярским «Енисеем».