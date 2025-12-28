Ричмонд
ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦСКА дома выиграл у красноярского «Енисея» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 102:79 (39:21, 24:20, 26:16, 13:22) в пользу армейцев. В составе победителей самым результативным с 22 очками стал Мело Тримбл. У «Енисея» больше всех очков набрал Доминик Артис (21).

ЦСКА одержал 16-ю победу в текущем сезоне при двух поражениях, армейцы лидируют в турнирной таблице. «Енисей», потерпевший 11-е поражение при шести победах, располагается на восьмой строчке.

Свои следующие матчи обе команды проведут в 2026 году. «Енисей» 4 января дома сыграет с «Нижним Новгородом», а ЦСКА 5 января примет саратовский «Автодор».