ЦСКА обыграл «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 102:79 (39:21, 24:20, 26:16, 13:22) в пользу армейцев. В составе победителей самым результативным с 22 очками стал Мело Тримбл. У «Енисея» больше всех очков набрал Доминик Артис (21).