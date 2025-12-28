УНИКС победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Казанский УНИКС на выезде выиграл у екатеринбургского «Уралмаша» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в Екатеринбурге в воскресенье, завершилась победой УНИКСа со счетом 100:91 (31:17, 25:27, 17:19, 27:28). В составе победителей самым результативным стал Маркус Бингэм (21 очко), а Пьер Дишон оформил дабл-дабл (20 очков + 13 подборов). У «Уралмаша» больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон (22).
УНИКС с 16 победами и двумя поражениями располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Уралмаш», потерпевший 11-е поражение при шести победах, занимает седьмое место.
В следующем матче УНИКС в гостях сыграет с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», а «Уралмаш» на выезде сыграет со столичным МБА-МАИ. Обе встречи состоятся 4 января.