УНИКС победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча, которая прошла в Екатеринбурге в воскресенье, завершилась победой УНИКСа со счетом 100:91 (31:17, 25:27, 17:19, 27:28). В составе победителей самым результативным стал Маркус Бингэм (21 очко), а Пьер Дишон оформил дабл-дабл (20 очков + 13 подборов). У «Уралмаша» больше всех очков набрал Тайрэлл Нэльсон (22).