Российский баскетболист Елатонцев подписал контракт с командой университета США

«Мы рады, что Кирилл здесь, ведь путь к этому моменту был долгим, — сказал главный тренер команды Портер Мозер. — Он обеспечит нам глубину состава на позиции центрового. Он играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в играх лиги. Кроме того, он техничный и обладает отличным броском из-под кольца. Мы рады его приходу и работаем над тем, чтобы он адаптировался к нашей системе».
Елатонцев может дебютировать за свою новую команду уже в ночь на 30 декабря по московскому времени.
23-летний Елатонцев покинул Россию со скандалом. У него есть действующий контракт с «Локомотивом-Кубань» до конца сезона-2026/27. Краснодарский клуб обвинил баскетболиста в нарушении условий контракта и обратился с жалобами в РФБ, ФИБА и NCAA.