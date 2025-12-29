Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский баскетболист Елатонцев подписал контракт с командой университета США

Центровой Кирилл Елатонцев пополнил состав «Оклахомы Сунерз», представляющего Университет Оклахомы, сообщается на сайте команды.

Источник: РИА "Новости"

«Мы рады, что Кирилл здесь, ведь путь к этому моменту был долгим, — сказал главный тренер команды Портер Мозер. — Он обеспечит нам глубину состава на позиции центрового. Он играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в играх лиги. Кроме того, он техничный и обладает отличным броском из-под кольца. Мы рады его приходу и работаем над тем, чтобы он адаптировался к нашей системе».

Елатонцев может дебютировать за свою новую команду уже в ночь на 30 декабря по московскому времени.

23-летний Елатонцев покинул Россию со скандалом. У него есть действующий контракт с «Локомотивом-Кубань» до конца сезона-2026/27. Краснодарский клуб обвинил баскетболиста в нарушении условий контракта и обратился с жалобами в РФБ, ФИБА и NCAA.