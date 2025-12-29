Российский баскетболист Елатонцев подписал контракт с командой университета США

«Мы рады, что Кирилл здесь, ведь путь к этому моменту был долгим, — сказал главный тренер команды Портер Мозер. — Он обеспечит нам глубину состава на позиции центрового. Он играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в играх лиги. Кроме того, он техничный и обладает отличным броском из-под кольца. Мы рады его приходу и работаем над тем, чтобы он адаптировался к нашей системе».