Нигерийский центровой расторг контракт с ЦСКА

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Нигерийский центровой Тони Джекири покинул баскетбольный ЦСКА по соглашению сторон, сообщается на сайте армейской команды Единой лиги ВТБ.

Источник: Спорт РИА Новости

Джекири присоединился к ЦСКА летом 2023 года и стал с армейцами двукратным чемпионом лиги. В 12 матчах нынешнего сезона его показатели составили 7,5 очка, 4,8 подбора и 1,1 передачи.

«Тони — одна из ключевых фигур наших походов за чемпионскими титулами двух последних сезонов, и мы очень ценим его вклад в успехи ЦСКА. Он проявил себя как классный игрок, отличный товарищ по команде и любимец болельщиков. Благодарю Тони за эти годы в ЦСКА и от души желаю удачи и успехов на новом месте», — сказал президент клуба Андрей Ватутин.

В составе «красно-синих» нигериец принял участие в 115 матчах, в которых набирал 9,3 очка, делал 5,2 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру.