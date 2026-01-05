ЦСКА обыграл «Автодор» с разницей в 45 очков

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Баскетболисты московского ЦСКА обыграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Москве завершилась победой хозяев со счетом 94:49 (27:15, 26:11, 26:14, 15:9). Самым результативным по итогам матча стал игрок ЦСКА Мело Тримбл, набравший 19 очков. У «Автодора» больше всех очков набрал Ален Хаджибегович (16).
ЦСКА (17 побед, 2 поражения) одержал восьмую победу подряд и возглавляет таблицу чемпионата, где «Автодор» (4 победы, 16 поражений) идет на предпоследнем, десятом месте.
В следующем матче ЦСКА примет «Самару» 13 января. 8 января «Автодор» сыграет с пермской «Пармой» в гостях.