«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 77:64 (20:20, 19:19, 23:5, 15:20). Самыми результативными игроками по итогам матча стали баскетболисты «Локомотива» Патрик Миллер и Джеремайя Мартин, набравшие по 14 очков. В составе «Уралмаша» больше всех очков набрали Айзея Риз и Гарретт Нэвелс (по 12).