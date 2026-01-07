Ричмонд
«Локомотив-Кубань» победил «Уралмаш» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» одержали победу над екатеринбургским «Уралмашем» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: Официальная страница ПБК "Локомотив-Кубань" ВКонтакте

Встреча в Краснодаре завершилась победой хозяев со счетом 77:64 (20:20, 19:19, 23:5, 15:20). Самыми результативными игроками по итогам матча стали баскетболисты «Локомотива» Патрик Миллер и Джеремайя Мартин, набравшие по 14 очков. В составе «Уралмаша» больше всех очков набрали Айзея Риз и Гарретт Нэвелс (по 12).

Матч стал первым для «Локомотива» после увольнения Антона Юдина с поста главного тренера. Команду возглавил серб Томислав Томович, однако в минувшей игре обязанности главного тренера исполнял Янко Пейчич.

«Локомотив-Кубань» (13 побед, 7 поражений) занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, где «Уралмаш» (6−13), проигравший в седьмой встрече подряд, идет восьмым.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» сыграет с красноярским «Енисеем» на паркете соперника 11 января. «Уралмаш» днем раньше встретится с «Нижним Новгородом» в гостях.